AAB Futsal realiza seletiva para a equipe principal no dia 29

A AAB Futsal realizará no próximo dia 29 de janeiro, à partir das 9 horas, nas dependências do Ginásio Paralímpico, uma peneira para selecionar atletas que queiram integrar a equipe Adulta.

Podem participar atletas acima de 18 anos que estejam com a vacinação contra o Covid em dia. Os comprovantes das doses da vacina devem ser apresentados no dia. Os testes serão realizados para todas as posições.

Os atletas que quiserem participar devem entrar em contato pelo whatsApp através dos fones: (14) 99778-3898 e (14) 99638-0949. À partir da confirmação de algumas informações, o mesmo irá receber uma ficha de inscrição que deverá trazer preenchida no dia da seletiva.

Não será permitida a participação de menores de idade e nem de atletas sem o comprovante de vacinação, e, não será paga nenhuma despesa gasta pelos participantes como transporte, alimentação, etc.

