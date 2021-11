AAB/Futsal perde em casa para Dracena em jogo de ida nas quartas da Liga Paulista

Time de Botucatu não resistiu e foi goleado por 4×0 (Foto AAB)

Jogando em casa na noite dessa terça, 16, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da LPF 2021, a AAB Futsal foi goleada pelo forte time do Tempersul de Dracena. O placar foi de 4×0 para os visitantes.

O confronto vale uma vaga na fase semifinal da competição. No jogo de volta, a Veterana precisa de duas vitórias simples, sendo uma no tempo normal e outa na prorrogação) para ficar com a vaga.

Dracena, por ter melhor campanha na fase de classificação, tem a vantagem do empate. A partida de volta acontece neste sábado, 20, às 19 horas no Ginásio Alaor Ferrari em Dracena.

