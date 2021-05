AAB Futsal finaliza preparação para partida contra Dracena pela copa LPF 2021

A Veterana finalizou a preparação para sua terceira partida pela Copa LPF 2021. O próximo compromisso na competição acontece na sexta, 14, em Dracena, contra a equipe da casa, o Tempersul Dracena. O jogo está marcado para às 20 horas no Ginásio Alaor Ferrari, e por conta da pandemia e dos protocolos de saúde e distanciamento social, será de portões fechados.

Vindo de um empate por 2×2 com a equipe da Uniara Fundesport, a Botucatuense, comandada pelo técnico Everton Carvalho, o Alemão, vai para o jogo com 3 desfalques importantes, Grilo, Eri e Arthur que teve uma fratura na mão no último jogo.

Alemão falou sobre a preparação da equipe. “Será nossa terceira partida na competição contra o líder do nosso grupo. Vamos para Dracena com alguns desfalques importantes, mas trabalhamos forte na preparação do time, e a expectativa é de fazer um bom jogo e conseguir pelo menos pontuar fora de casa”.

A AAB Futsal conta com o patrocínio da OSS Pirangi, LTM Chicotes Elétricos Construtora Pacaembu, Faculdade Galileu, Beto Sports, Concreto Imóveis, Sporting Brasil Bet, Fleximed, Construtora Vitta, Tempersul, Marquinho Multimarcas e Supermercado Manzini. Conta também com o apoio da Panificadora e Confeitaria Bartoli, Gráfica Igral, Casa Torres, Click Motors, Casa Fusco, Pedrinho Materiais para Construção, Rede Beer, MM Multimarcas Eurosoccer, Quitanda do Cláudio, Farmácia São Bento, Ferro Velho José Sávio, Das Ruas Street Wear, Minas Pedras Marmoraria, Infinity Distribuidora de Produtos Plásticos, Peixaria Chiquito, Cláudio Beiço e da Prefeitura de Botucatu.

Fotos: Marco Magnoni