AAB/Futsal enfrenta Dracena na noite desta terça-feira, 16, pelas quartas da Liga Paulista de Futsal

O Futsal da AAB/Botucatu disputará na noite desta terça-feira, 16, a partida de ida nas quartas de final da Liga Paulista de Futsal. O adversário é o Tempersul/Dracena, um dos melhores times do campeonato.

O jogo será no Ginásio Paralimpico, no complexo Mário Covas Junior, às 19 horas. A organização do jogo frisa que será obrigado o uso de máscara e o certificado de vacinação para quem pretender assistir a partida.

O confronto de volta será na próxima semana em Dracena. Na fase de oitavas de final o Veterana eliminou Indaiatuba com vitória nos dois jogos.

