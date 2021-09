AAB Futsal encara o São Paulo FC de olho em vaga na Liga Paulista

A AAB Futsal vive ótimo momento na LPF 2021. Após empate diante do Barão de Mauá Ribeirão, atual campeão da Copa LPF, e vitórias sobre Cats Taboão e São Bernardo Futsal, a Veterana ocupa a oitava colocação da tabela somando 11 pontos e quer mais.

Com um time mais encaixado que nas temporadas anteriores, a equipe comandada pelo técnico Everton Carvalho, o Alemão, quer se firmar ainda mais na parte de cima da tabela e vem sonhando com uma das vagas diretas para as quartas.

Uma vitória na próxima sexta, dia 24, em casa, contra o São Paulo, pode deixar a Veterana bem próxima disso. Somando os três pontos, a equipe chegaria a 14 pontos e ficaria a apenas 2 da zona direta de classificação. Alemão falou sobre o momento da equipe no campeonato.

“Estamos vindo em uma sequência boa de jogos que fez nossa equipe se firmar na zona de classificação da Liga. Isso se deu por conta do trabalho de todos da comissão técnica e dos jogadores que estão encarando cada partida como decisiva. Estamos entrando mais concentrados e equilibrados nos jogos. Sexta teremos mais uma final contra a forte equipe do São Paulo, que está na nossa frente na tabela. É mais um jogo difícil, mas estamos trabalhando firmes para manter a concentração e equilíbrio na partida, e assim, buscar mais um bom resultado”, disse o Técnico.

