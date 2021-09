AAB Futsal cede empate no final contra o Barão de Mauá/Ribeirão pela Copa Paulista

Jogo de Futsal disputado em Botucatu contra o atual campeão da competição

Em jogo bastante disputado, decidido nos detalhes, a AAB Futsal empatou em casam com o Barão de Mauá Ribeirão, atual campeão da Copa Paulista 2021. A Veterana saiu na frente, porém, tomou o empate no final do primeiro tempo.

Na segunda etapa a partida seguiu equilibrada, e após a sexta falta dos visitantes, a AAB fez seu segundo gol faltando 30 segundos para o fim da partida. Mas em uma falha de marcação, os visitantes com goleiro linha em quadra, conseguiram empatar, e o jogo terminou em 2×2. Victor Hugo marcou os dois gols da Veterana. Agora ele é vice-artilheiro da LPF, com seis gols. Luiz Felipe e Beto marcaram os gols do time visitante.

A Botucatuense agora ocupa a décima colocação na LPF, com cinco pontos em cinco jogos. Já o Barão de Mauá Ribeirão está na 9° colocação, com sete pontos em seis jogos.

O descanso da Veterana será breve, seu próximo compromisso na Liga Paulista 2021 serpa na próxima sexta, 10, às 19 horas em Botucatu, contra o Cats Taboão. A partida acontece no Complexo Esportivo Mario Covas Jr., e devido a pandemia acontecerá de portões fechados.

