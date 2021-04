AAB Futsal Botucatu faz sua estreia na Copa LPF 2021 na noite de hoje

A AAB Futsal fará na noite desta sexta-feira, dia 30, sua estreia na Copa LPF 2021. A Veterana inicia a caminhada em Ribeirão Preto contra a equipe local, o Barão de Mauá Ribeirão. A partida será a partir das 20 horas, com portões fechados no Ginásio José Favaro Júnior.

Com novidades, velhos conhecidos, e apostas vindas da base da AAB no elenco, a botucatuense procurou mesclar experiência e juventude para alcançar bons resultados na temporada. Por conta da pandemia, os trabalhos com os atletas se iniciaram de forma “on-line”, cada um em sua casa. Agora com a liberação dos esportes de alto rendimento foi possível o trabalho com bola, com toda equipe. Os treinamentos acontecem seguindo todas as normas de saúde orientadas pelo Plano SP.

Everton Carvalho, o Alemão, técnico da AAB, comentou sobre a preparação da equipe. “Iniciamos a preparação da equipe de forma “on-line” com treinamentos mais voltados para a parte física, e agora conseguimos começar os treinamentos com bola, em grupo. Por conta dessa situação, e por uma boa parte do grupo já fazer parte da equipe desde o ano passado, acabamos aproveitando um pouco do trabalho realizado, e inseri algumas situações que acho importantes, isso tudo respeitando a característica individual de cada atleta”, disse.

Alemão também falou sobre a expectativa para estreia. “Esperamos iniciar a competição com o pé direito. Vamos enfrentar um adversário qualificado que terminou a Liga Paulista entre os quatro primeiros, porém, sabemos da qualidade da nossa equipe. A entrega e evolução dos atletas nos treinamentos nos faz crer que podemos voltar de lá com um grande resultado”, finalizou.