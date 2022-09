AAB conquista 73 medalhas no Torneio Regional de Natação em Assis

A Associação Atlética Botucatuense (AAB) participou no último sábado, dia 27/08, do 5º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior. A competição foi realizada pela Federação Aquática Paulista (FAP), na piscina de 25 metros do Assis Tênis Clube, na cidade de Assis.

A equipe da AAB, nas categorias pré-mirim a sênior, faturou os seguintes resultados:

41 de medalhas de ouros

18 medalhas de prata

14 medalhas de bronze

A competição contou com 164 atletas inscritos de 6 entidades participantes. Os atletas foram acompanhados no torneio pelos professores Miguel Antunes e Taís Silva.

A equipe técnica da natação AAB, agradece aos apoiadores, assim como os pais dos atletas e todos os botucatuenses que acompanharam e torceram nessa competição. A Moura Leite é patrocinadora da equipe de natação da AAB, diz comunicado da equipe.

