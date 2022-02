5 dicas de apostas esportivas para iniciantes de apostadores experientes

Apesar de poderem proporcionar grandes ganhos, as apostas esportivas são uma das atividades onde perder dinheiro pode ser bastante fácil, por isso, escutar os mais experientes é altamente recomendável para evitar arriscar o seu dinheiro de forma imprudente.

A seguir, listamos 5 dicas de apostas esportivas de apostadores experientes que fazem dessa atividade o seu ganha pão (sim, isso é possível). É claro que nem todos possuem este objetivo ao começar a apostar, mas os conselhos abaixo são válidos tanto para quem quer apenas se divertir com as apostas ou levá-las mais a sério.

1 – Estude antes de sair apostando

A primeira das cinco dicas de apostas é não sair apostando em tudo o que uma casa de apostas oferece. Sabemos que a página de uma casa pode ser altamente tentadora, pois contam com uma infinidade de esportes, competições, mercados e cotações, tornando difícil se conter para não sair dando alguns cliques.

O problema é que sair apostando de forma aleatória (ou superficial) é um dos piores erros que você pode cometer, pois sem uma devida análise das partidas, mercados e cotações oferecidas, a tendência é que você perca no longo prazo ao apostar desta forma.

2 – Aproveite os bônus de boas-vindas oferecidos

Os bônus de boas-vindas são uma das formas que as casas de apostas encontraram para chamar a atenção de novos clientes e ganhar a preferência destes em detrimento das demais. Eles geralmente consistem em bônus que turbinam o primeiro depósito de um novo cliente, permitindo a este novo usuário ganhar dinheiro com isso.

Para tornar os lucros provenientes destes disponíveis para saque, você deve fazer um determinado volume de apostas dentro de um prazo, ambos estabelecidos pela casa de apostas. Entretanto, você deve prestar bastante atenção aos termos e condições aplicados pela casa de sua escolha, pois não é possível “embolsar” estes bônus.

3 – Desenvolva um método para basear suas apostas

Em uma das dicas de apostas que mencionamos acima, explicamos a importância de não sair clicando em qualquer cotação oferecida pelas casas de apostas (por mais interessantes que possam ser).

Tenha em mente que as casas de apostas precisam lucrar e elas fazem isso aplicando uma margem de lucro nas cotações oferecidas aos seus usuários. Por isso, quando fazemos uma aposta, estamos teoricamente nos colocando em desvantagem perante a casa e para superar essa desvantagem, é importante fazer boas apostas.

Para isso, utilize as estatísticas e a análise a seu favor. Busque padrões e tente se especializar em alguns mercados e equipes para começar a ganhar com consistência. Outra importante dica de aposta é monitorar o desempenho do seu método para seguir com este se estiver dando certo ou mudá-lo caso não esteja funcionando.

4 – Cuide bem do seu dinheiro

Jamais faça apostas com o valor total do seu saldo, ou até mesmo com partes significativas deste. Esse é um dos caminhos mais rápidos para perder dinheiro com apostas esportivas. Ao invés disso, limite suas apostas a até 5% do seu saldo. Note que essa é uma dica de aposta que 99,9% dos apostadores profissionais seguem.

5 – Tenha cuidado para não se empolgar demasiadamente

Ao começarem a ganhar com frequência e verem seu saldo aumentar consideravelmente, muitos apostadores inexperientes começam ganhar mais confiança, passando a se questionar porque não deveriam apostar valores mais altos, afinal, se o retorno está sendo quase sempre certo, em teoria ele está deixando de ganhar dinheiro se estiver apostando pouco.

O que muitos desconhecem é que todos os apostadores passam por fases (boas e ruins), onde é bastante comum ter uma sequência de acertos, mas também de erros. Ao se deixar levar pela empolgação e ignorar a dica de aposta anterior, bastará uma sequência de apostas ruim para perder boa parte do seu valor investido na casa (quando não na integralidade).

Compartilhe esta notícia