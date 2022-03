3 fatos rápidos de matemática em vídeo poker que você precisa saber

Descubra quais são os três principais fatos de matemática no vídeo poker que podem te ajudar a ter resultados melhores.

O vídeo poker trouxe aos jogadores uma forma mais simples e prática de praticar o jogo original, não demorou para ganhar uma grande popularidade entre os usuários de cassino online e se tornar um dos jogos digitais mais procurados nestas plataformas.

A sua popularidade levou muitos dos jogadores a uma vontade de se especializar no jogo eletrônico baseado no jogo clássico para aumentar as suas chances de ter bons resultados no jogo. O que mais se encontra com uma pesquisa simples são várias estratégias que tem como objetivo burlar o sistema do jogo e entregar chances maiores ao jogador de forma pouco confiável.

Porém, existem outras opções para que o jogador tenha, ao menos, um aumento em suas chances de bons resultados no médio e longo prazo no vídeo poker gratis, sem precisar tentar burlar a máquina. Alguns conceitos de matemática podem ajuda-lo nesta jornada, e neste artigo nós vamos ver cinco deles que podem te ajudar e você precisa saber agora mesmo.

TOP 3 fatos de matemática em vídeo poker que você precisa saber

Em um jogo eletrônico como o vídeo poker, seu software é desenvolvido para ser completamente imparcial e trabalhar com possibilidades infinitas. Isso faz com que a sorte seja o maior fator atenuante no jogo e tira quase todo o controle das mãos do jogador.

Porém, existem alguns conceitos da matemática que são aplicados no vídeo poker e que podem ser uma pequena vantagem para o jogador, vamos entender melhor quais são elas logo abaixo:

Probabilidades

As probabilidades são o efeito matemático mais utilizado no vídeo poker, isso acontece pois, a cada rodada são milhões de combinações possíveis tanto para a mesa quanto para o jogador. O jogador pode estar sempre observando para estar ciente sobre as probabilidades de acordo com as regras do jogo em que está inserido, desta forma ele pode ter uma pequena vantagem a cada rodada.

A probabilidade não poderia ser calculada totalmente a cada rodada pelo jogador, mas pode-se ter uma noção de quais são os próximos passos utilizando os eventos do jogo e suas regras.

Observação e contagem das cartas

Ainda falando sobre as probabilidades, o jogador de vídeo poker tem de estar ciente das mãos mais fortes no vídeo poker e quais são as chances de conseguir uma a cada rodada do jogo. Ao sair uma carta, o jogador deve entender qual é a probabilidade de conseguir uma mão forte com as cartas da mesa e as de sua mão.

Todos os jogadores estão sempre buscando vitórias no vídeo poker, por isso entender quais são as mãos mais fortes do jogo e calcular as chances de conseguir esta mão é essencial, principalmente em cassinos online com várias opções de vídeo poker como o Spin Palace Casino.

Tabelas de pagamento

As tabelas de pagamento são um elemento bem presente nos jogos de vídeo poker, a maioria destes jogos apresentam a tabela para o jogador com os valores que estão sempre mudando a cada rodada. Aqui o jogador encontrara o valor das mãos e cartas dentro do jogo, e a partir dali poderá escolher quais são seus próximos passos, levando em conta a mão que deseja conseguir.

Isso acontece pois no vídeo poker não existem mãos iguais como acontece no jogo clássico, por isso o jogador deve estar sempre atento aos valores de cada mão na tabela.

Concluindo

A matemática é a base do vídeo poker e pode ajudar o jogador a ir a um próximo nível, aumentando as suas chances de ter bons ganhos e, principalmente, consistentes neste jogo eletrônico. Estando atento a todos os métodos que vimos neste artigo, o jogador já está um passo mais perto de conseguir estes resultados e aprimorar os seus sentidos para que esteja sempre melhorando.

