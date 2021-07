2021 Brasileiro Série A: Quais são as equipes rentáveis em quem apostar?

É aquela época do ano novamente, e o Campeonato Brasileiro Série A – 2021 está de volta ao campo mais uma vez. Enquanto o outro lado do mundo se concentra em assistir e apostar em eventos internacionais de futebol e até mesmo nas semifinais da Copa América de 2021, os brasileiros estão de olho no Brasileirão.

Surpreendentemente, a classificação atual está longe de ser normal. Para começar, o clube Red Bull Bragantino está na metade superior da tabela e estabeleceu um recorde como a mais longa série invicta da temporada. Na temporada 2020, porém, seu desempenho os colocou no 10º lugar. Por outro lado, o campeão defensor, Flamengo, ainda está dentro da metade superior da tabela de posições para a classificação do campeonato.

Seja como for, a força do Flamengo ainda tem impulso porque eles ainda estão entre os favoritos das apostas esportivas on-line. Quais são os clubes com as chances mais favoráveis que alguém poderia apostar nos próximos eventos do campeonato? Saiba mais sobre o Palmeiras, o Santos e o Corinthians aqui nessa página.

1. Flamengo

O Flamengo preenche todos os requisitos como um clube de sucesso. É o mais prospero economicamente, tem o maior número de torcedores e uma história interessante no campeonato. Após sobreviverem ao rebaixamento de 2001 a 2005, eles encontraram sua crescente glória em 2019 batendo uma miríade de recordes. Esses incluem o maior número de pontos, gols marcados e uma série de vitórias consistentes e duradouras. Em outras palavras, eles têm todos os ingredientes para manter seu domínio no campeonato.

2. Palmeiras

O Palmeiras ostenta um recorde com o maior número de títulos no Brasileirão: 10. Eles dominaram a segunda metade do século 20, recuaram um pouco no início dos anos 2000, e depois voltaram a afirmar sua liderança em 2016 e 2018. Se você quiser animar sua jornada de apostas esportivas com o clube, não se esqueça de considerar seus jogos com suas grandes rivalidades: o Corinthians, o São Paulo e o Santos.

3. Santos

Enquanto o Santos tem oito vitórias, o clube tem o maior número de vice-campeonatos da liga. Ou seja, sua grandeza e consistência são garantidas em cada temporada. Em termos de história, o clube também é o lar de alguns dos jogadores de futebol mais realizados do mundo, onde os nomes mais notáveis são Gilmar Neves, Mauro Ramos, Pepe e Pelé.

4. Corinthians

Na verdade, o Corinthians não apresentou grandes desempenhos nas temporadas anteriores. Ao contrário dos três primeiros clubes, ou eles ficaram na segunda metade do ranking, ou tiveram dificuldades para evitar o rebaixamento. Em qualquer um dos dois, não é um bom recorde para ser contado. No entanto, como é que eles estão na lista, você talvez pergunte. É porque eles venceram um dos mais numerosos derbies do campeonato, o que os torna um mercado popular com probabilidades sofisticadas.

Apostas esportivas no Brasil: Como é agora

O caso de amor do Brasil com o esporte é notável. É um mercado próspero em uma cultura apaixonante. No entanto, o governo nacional continua mantendo não oficial a regulamentação da indústria de apostas. Se você não notou, tem uma história de jogo proibido há mais de sete décadas. Foi só em dezembro de 2018 que começaram os primeiros passos para lidar com as “apostas fixas”.

De acordo com Waldir Eustáquio Marques Jr., vice-secretário de Prêmios e Sorteios do Ministério da Economia do país, a legalização do setor de apostas esportivas poderia finalmente ser concluída até o final de julho de 2021. Eles se concentram fortemente na integridade das apostas esportivas, garantindo que a regulamentação funcionaria bem para todos – governo, apostadores, provedores de software e operadores de casas de apostas esportivas on-line.

Em uma nota muito semelhante, o Brasil também começou como um esporte oficial o entretimento de esportes. Como esse último, o esporte também é outro grande mercado para o setor de apostas esportivas. Dada a combinação única de interesses do país em jogos móveis baseados em PC, aliada a ter centenas de equipes esportivas, o potencial de sucesso já está bem próximo.

A espera pela legalização das apostas esportivas e o reconhecimento dos esportes digitais são dois dos maiores e mais eventos próximos até o momento no Brasil moderno.