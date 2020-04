Volta às aulas nas escolas estaduais começará pela educação infantil e vai ter rodízio

A volta às aulas nas escolas do Estado de São Paulo terá início primeiro para as crianças da educação infantil (de 0 a 5 anos) e com a implementação de um rodízio de alunos para que seja garantida uma distância mínima de segurança entre eles. O retorno está previsto para julho.

O plano de reabertura das escolas foi apresentado nesta sexta (24), pelo governador João Doria (PSDB), que já havia anunciado estratégias para a retomada das atividades em outros setores. Assim como nas demais áreas, o planejamento prevê retorno gradual do funcionamento dos colégios das redes públicas e privada do Estado.

O secretário de Educação, Rossieli Soares, informou que as aulas serão retomadas inicialmente no ensino infantil apenas para filhos de pais que precisam retornar ao trabalho e comprovem não ter com quem deixá-los.

Segundo ele, a liberação das atividades nessa etapa será regional, ou seja, em áreas do Estado com menor incidência de casos de coronavírus. “Quando e onde começam as liberações ainda vai depender da autorização do Centro de Contingência do Coronavírus. Essa primeira liberação será exclusivamente para mães trabalhadoras, para famílias que comprovadamente não têm com quem deixar seus filhos.”

A retomada das aulas para os alunos do ensino fundamental e médio, no entanto, está prevista para julho. A volta das atividades presenciais para essas etapas será feita com a redução do número de estudantes por turma, com a adoção de um sistema de rodízio para que os estudantes mantenham uma distância segura.

“Não retornaremos com todos os estudantes na escola em um mesmo dia. Em uma sala de 35 alunos, por exemplo, não é possível manter uma distância de 1,5 metro entre eles. Então, vamos retomar com um dia de aula para uma parte da turma e o outro dia para os demais. Nesse período, continuamos com as aulas remotas”, explicou.

O plano para a volta das atividades presenciais nas escolas foi elaborado em conjunto com os secretários de Educação dos municípios paulistas, com as universidades estaduais e sindicatos de escolas particulares. As regras para a retomada das aulas valem para todos os colégios do Estado.

Fonte: JCNET