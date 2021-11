Vestibular Unesp aplica provas da primeira fase neste domingo e segunda

Exame reúne 69 mil candidatos; cursos da Unesp estão disponíveis em 24 cidades paulistas

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizará nos dias 14 e 15 de novembro, domingo e segunda, as provas da primeira fase do Vestibular 2022, com 69.030 inscritos para 7.690 vagas em 24 cidades de todas as regiões do Estado.

Os candidatos podem consultar o local de prova no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção. A divisão dos candidatos em dois dias de prova na primeira fase segue o mesmo modelo do Vestibular 2021, adotado em função da pandemia.

No primeiro dia, domingo (14/11), a prova será aplicada para 38.660 candidatos dos cursos de biológicas. No segundo dia, 15 de novembro, a prova será aplicada para 30.370 candidatos dos cursos de exatas e humanidades, além dos treineiros.

Todos os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

Os portões serão fechados às duas horas da tarde nos dois dias. Como a entrada dos candidatos será em turmas escalonadas para evitar aglomerações, os candidatos devem comparecer ao prédio no horário informado na consulta de local de prova, portando original de um dos seguintes documentos: RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe.

Está disponível no site da Vunesp, pelo link https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/MjM5NDE5MQ%3d%3d, uma cartilha para orientar os candidatos sobre a prevenção à Covid-19 na aplicação da prova do Vestibular Unesp.

Os materiais de prova a serem levados pelos candidatos são caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente, além das máscaras de proteção facial e do saco plástico para descarte ou acondicionamento de seu material de proteção utilizado. O exame terá duração de cinco horas.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Mais informações

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco. Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, acesse o Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

