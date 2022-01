Vestibular Unesp 2022 divulga resultado final na quinta

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicará a partir das 10 horas de 27 de janeiro, quinta-feira, o resultado final do Vestibular 2022, com oferta de 7.690 vagas em 24 cidades. Os candidatos poderão fazer a consulta nos sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br. A matrícula em primeira chamada será realizada nos dias 27 e 28 de janeiro (quinta e sexta-feira), de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço http://sistemas.unesp.br/calouros.

Estão previstas ainda duas formas de ingresso para a Unesp em 2022: Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp 2022 e Preenchimento de Vagas Remanescentes pelas Notas do Enem. As informações sobre a seleção das Olimpíadas, com oferta de vagas adicionais criadas pela Universidade, serão divulgadas em breve nos sites da Unesp e da Vunesp.

O preenchimento de eventuais vagas remanescentes da Unesp para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ou 2021 estende-se a todos os inscritos nos dois anos, mais de 8,8 milhões de candidatos, sem necessidade de estar inscrito no Vestibular Unesp. O período para estes interessados declararem interesse e participarem das chamadas seguintes para matrícula vai de 17 a 21 de fevereiro, com cadastramento gratuito pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br).

O calendário completo de matrículas na Unesp, considerando Vestibular, ingresso pelas notas do Enem e Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp, prevê chamadas para matrículas até 4 de março (sexta-feira), além das matrículas da relação adicional feitas posteriormente.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

