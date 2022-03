Vestibular Unesp 2022 abre inscrições para segundo ingresso pelas notas do Enem

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu nesta quarta-feira, 16 de março, as inscrições para o segundo preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2022 por candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ou 2021. A possibilidade de ingresso por esta seleção estende-se a todos os inscritos nos dois anos, mais de 8,8 milhões de candidatos, sem necessidade de estar inscrito no Vestibular Unesp.

O período para estes interessados declararem interesse e concorrerem às matrículas para vagas remanescentes vai até 21 de março (segunda-feira), com cadastramento gratuito pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br).

Os cursos com vagas disponíveis para o segundo ingresso pelo Enem são Administração Pública, Arquivologia, Estatística, Física, Física Médica, Geografia, Matemática, Pedagogia, Turismo, Zootecnia e as Engenharias Agronômica, de Biossistemas, de Pesca e Industrial Madeireira.

Também nesta quarta-feira (16/3), a Unesp publicou o resultado do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp 2022, com 218 vagas adicionais em cursos de ciências biológicas, ciências exatas e humanidades.

Os candidatos podem consultar a primeira chamada da seleção nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp. A matrícula será realizada em 16 e 17 de março (quarta e quinta), de forma virtual, com link pela página da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço http://sistemas.unesp.br/calouros.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Mais informações

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco. Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, acesse o Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes

Compartilhe esta notícia