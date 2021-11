Vestibular da Unesp tem 2º dia de prova da primeira fase nesta segunda-feira, 15

1º dia de provas teve taxa de abstenção de 7,4%. Exames serão aplicados em mais de 30 cidades. Quase 70 mil inscritos disputam mais de 7,6 mil vagas nos cursos da universidade.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realiza nesta segunda-feira (15) o segundo dia de provas da primeira fase do vestibular 2022.

Os exames serão aplicados para 69.030 inscritos em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo. Os locais de prova podem ser consultados no site da Fundação Vunesp. Os portões serão fechados às 14h.

A divisão dos candidatos em dois dias de prova na primeira fase segue o mesmo modelo do vestibular 2021, adotado em função da pandemia.

No primeiro dia, domingo (14), a prova foi aplicada para 38.660 candidatos dos cursos de biológicas. Neste segundo dia, a prova será aplicada para 30.370 candidatos dos cursos de exatas e humanidades, além dos treineiros.

Os estudantes classificaram 1º dia de prova como cansativo, mas os professores tiveram uma avaliação diferente e consideraram o teste bem confeccionado.

De acordo com a universidade, o 1º dia de provas teve taxa de abstenção de 7,4%. O índice caiu pela metade em relação ao ano passado, quando a abstenção no primeiro dia foi de 15,3%.

Vagas de 2022

No total, estão em disputa 7.690 vagas nos cursos da instituição oferecidos em 24 cidades de todas as regiões do estado.

Todos os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

Como a entrada dos candidatos será em turmas escalonadas para evitar aglomerações, os candidatos devem comparecer ao prédio no horário informado na consulta de local de prova, portando original de um dos seguintes documentos: RG; Carteira de Habilitação; Certificado Militar; Carteira de Trabalho; Passaporte; Registro Nacional de Estrangeiros; Identidade expedida pelas Forças Armadas; ou carteira de órgão ou conselho de classe.

A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro (domingo) para todos os cursos. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2022.

Cursos da Unesp

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Reserva de vagas

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

