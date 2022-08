Vestibular da Unesp recebe a partir do dia 29 pedidos de isenção da taxa

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá, a partir de 29 de agosto (segunda-feira), os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa, cujo valor integral é de R$ 192. Os interessados poderão se inscrever ou cadastrar os pedidos dos benefícios pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), até 4 de setembro (domingo).

As inscrições para o Vestibular Unesp 2023 serão realizadas de 5 de setembro a 10 de outubro pelo site da Vunesp. As provas vão ocorrer em 15 de novembro (primeira fase) e 19 de dezembro (segunda fase).

Os pedidos de isenção podem ser feitos de duas formas, uma delas para vestibulandos cadastrados no CadÚNICO, ou seja, os que têm renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos. Estes estudantes preencherão o Número de Identificação Social (NIS) no requerimento de isenção.

Também têm direito a pedir isenção os candidatos que concluíram ou concluirão este ano o ensino médio com todo o currículo cumprido em escola pública, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou com bolsa de estudo integral, se o curso for de instituição particular. Estes vestibulandos precisam ainda ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, além de residir no Estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino localizada em território paulista.

O resultado da solicitação de isenção será divulgado em 26 de setembro, nos sites da Unesp e da Vunesp. Os pedidos deferidos já significarão a efetivação da inscrição do solicitante.

O pedido de redução de 50% do valor da taxa destina-se a candidatos matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados. O prazo é semelhante ao do pedido de isenção, até 4 de setembro. O resultado dos pedidos de redução também será divulgado em 26 de setembro.

A Unesp oferece ainda redução de 75% aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (Secretaria da Educação/SP e Centro Paula Souza). Estes candidatos pagarão taxa de R$ 48 e se inscreverão no mesmo período dos pagantes de taxa integral, de 5 de setembro a 10 de outubro.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (80), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Fonte: Jornal da Unesp

