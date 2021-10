Univesp e Centro Paula Souza realizam Colação de Grau da 1ª Turma do Curso de Tecnologia em Gestão Pública

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e o Centro Paula Souza realizaram nesta quinta-feira, 07, a Colação de Grau da Primeira Turma do Curso de Tecnologia em Gestão Pública.

Em Botucatu, 29 alunos receberam a graduação durante o evento transmitido na Univesp TV e canal oficial da Universidade no YouTube.

Participaram do evento a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patricia Ellen, o presidente da Univesp, professor Rodolfo Azevedo, a superintendente do CPS, professora Laura Laganá, e o diretor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), Josué Souza de Gois.

Com duração de três anos, o curso foi iniciado em 2018. O profissional é formado para planejar, implementar, supervisionar e avaliar projetos e programas de políticas públicas voltados para o desenvolvimento local e regional. Prepara também para aplicação de metodologias inovadoras de gestão, baseadas nos princípios de administração pública, legislação, tecnologias gerenciais, aspectos ambientais e ética profissional e para avaliar e emitir parecer técnico em sua área de formação.

A Univesp foi responsável por oferecer o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para o desenvolvimento das atividades, disponibilizar tutores e apoiadores dos polos, sistema de gestão acadêmico e suporte, além da realização do vestibular. Coube ao Centro Paula Souza a indicação do coordenador do curso e docentes responsáveis pela organização do conteúdo programático e pelo acompanhamento das disciplinas, além da escolha dos supervisores regionais de polos, responsáveis pela análise dos procedimentos administrativos e acadêmicos. O CPS também é responsável pela diplomação dos estudantes.

