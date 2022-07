UNIVESP divulga resultado de processo seletivo 2022

A UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado oficial do processo seletivo para 2022 e está disponível no site vestibular.univesp.br

A matrícula inicial dos convocados para o Processo Seletivo Vestibular do 2º Semestre de 2022, será realizada exclusivamente de forma virtual pelo Sistema Acadêmico da UNIVESP entre os dias 14 e 18/07.

O candidato convocado deverá, obrigatoriamente, enviar de forma eletrônica arquivos em formato .PDF os documentos de matrícula pelo Sistema UNIVESP, que deverá ser acessado a partir do endereço eletrônico https://univesp.br/vestibular

Mais informações:

Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP

Rua Dr. Costa Leite, s/n – Centro (anexo a EMEFI Dr. Cardoso de Almeida – Cardosinho)

Telefone: (14) 3811-3142

Compartilhe esta notícia