UNIVESP divulga resultado de processo seletivo 2020

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, UNIVESP, divulgou nesta segunda-feira, 20, o resultado oficial do processo seletivo para 2020, que está disponível no site https://www.vestibular.univesp.br/

A matrícula presencial da primeira chamada será realizada entre os dias 27 e 29 de janeiro, das 13h às 21 horas, no Polo da Univesp, localizado na EMEF Dr. Cardoso de Almeida, o “Cardosinho” (Praça Prof. Martinho Nogueira, s/n – Centro).

De acordo com o Manual do Candidato, a matrícula dos candidatos convocados será realizada presencialmente no Polo para o qual foi convocado e dependerá da apresentação de uma Foto 3×4 recente, acompanhada por uma cópia autenticada em cartório ou cópia acompanhada dos originais dos seguintes documentos:

certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

certidão de nascimento ou casamento;

carteira de identidade;

cadastro de pessoa física (CPF);

título de eleitor ou certidão de quitação eleitoral, para brasileiros maiores de 18 (dezoito) anos;

Para brasileiros do sexo masculino: certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, do dia 1º de janeiro do ano em que o candidato completa 18 (dezoito) anos de idade até 31 de dezembro do ano em que completa 45 (quarenta e cinco) anos de idade.

O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar histórico escolar OU declaração escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado todas as séries do ensino médio em instituições públicas no território nacional brasileiro;

O candidato que pretende obter aproveitamento de estudos em disciplina(s) já realizada(s) em outro curso superior deverá apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da(s) disciplina(s) cursada(s) e histórico escolar da instituição de ensino superior de origem.

O candidato deverá, com antecedência, providenciar a documentação necessária para a efetivação de sua matrícula, pois o Polo não realizará a matrícula do candidato convocado que a documentação estiver incompleta, colocando a respectiva vaga à disposição dos próximos classificados.

Se impossibilitado de comparecer para realizar a matrícula, o candidato poderá indicar um representante portando uma procuração, sem necessidade de reconhecimento em cartório juntamente com os documentos exigidos do processo e a apresentação da cédula de identidade do procurador. Contudo, a UNIVESP não se responsabilizará por eventuais erros cometidos no preenchimento do requerimento de matrícula.