Universidade Aberta do Brasil terá Processo Seletivo para o curso de Práticas de Letramento e Alfabetização

O Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal de São João Del-Rei, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, Polo Botucatu, realizará processo seletivo para ingresso no 2º semestre de 2022, no curso de Práticas de Letramento e Alfabetização.

O curso é gratuito e será realizado na modalidade de educação à distância, com encontros presenciais nos polos de apoio onde o candidato se vincular no ato da matrícula O início das aulas está previsto para setembro de 2022.

Serão oferecidas 18 vagas e o requisito básico para concorrer às vagas é ser graduado ou tecnólogo em cursos reconhecidos pelo MEC.

A inscrição será realizada no período de 1 de julho até às 23 horas e 59 minutos de 15 de julho de 2022, exclusivamente pela internet, em formulário de inscrição próprio, a ser preenchido eletronicamente no link: https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/home.jsf Processos Seletivos → Processos Seletivos – Lato Sensu e selecionar o curso pretendido.

Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser adquiridas no Edital nº 001/NEAD/UFSJ, de15 de junho de 2022, através do link https://www.nead.ufsj.edu.br/portal/editais/edabertos

Compartilhe esta notícia