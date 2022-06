Universidade Aberta à Terceira Idade está com inscrições em Botucatu

A Universidade Aberta à Terceira Idade dará início às atividades no dia 30 de junho.

As inscrições estão abertas para fazer parte da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Unesp. Neste ano, após a pandemia, o objetivo do projeto será a integração do idoso em ações em grupo, onde terão a oportunidade de obter novos conhecimentos, socializar, contribuindo para uma maior qualidade de vida e preservando a saúde mental.

Todas as atividades serão fornecidas de acordo com as normas de prevenção de contágio da Covid19 e será exigida a comprovação do esquema vacinal completo. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/unati_botucatu_2022/

O cronograma terá início no dia 30 de junho e contará com ampla programação: conhecer o campus da Unesp; assistir a apresentações e ensaios da Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (OFIBB); Descobrindo o mundo da informática; Alimentação e nutrição; Horta doméstica; Capacitação de cuidadores idosos de pacientes com Doença de Alzheimer.

Os organizadores das atividades são: Prof. Antonio Ismael, da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp – Câmpus de Botucatu (FCA); Prof. Roberto Lyra Villas Boas; Prof. Luciano Barbosa; Prof. Paulo José Fortes Villas Boas, da Faculdade de Medicina da Unesp – Câmpus de Botucatu (FMB); Profa. Flávia Aranha, do Instituto de Biociências da Unesp – Câmpus de Botucatu (IBB); Prof. Mario de Oliveira Neto, presidente da Fundação do IBB (Fundibio).

Para participar é necessário ter 60 anos ou mais e estar vacinado com todas as doses da vacina contra a Covid19. A inscrição deve ser feita para cada atividade.

Sobre a UNATI

A inserção do idoso no contexto acadêmico é uma das funções sociais da Universidade Pública. Com o intuito de possibilitar o acesso dessa população à Unesp, a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati), vinculada à Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura (PROEX), oferece diferentes oportunidades de atividades em diversas Unidades Universitárias.

