Unite prorroga inscrições para curso gratuito de Assistente de Marketing e Venda

Há 10 vagas disponíveis para o curso profissionalizante.

A Universidade do Trabalhador e do Empreendedor (UNITE), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho prorrogou as inscrições para o curso de Assistente de Marketing e Vendas. São 10 vagas disponíveis aos interessados em qualificar profissionalmente de graça.

O curso é uma parceria entre Prefeitura de Botucatu, Senac, Sincomércio, Sincomerciários e ACEB e tem como objetivo capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio.

As inscrições são realizadas na Secretaria de Desenvolvimento (dentro da Estação Ferroviária), das 08 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de endereço e comprovante de escolaridade ou declaração escolar. Caso o aluno seja menor de idade, também precisa apresentar cópias do RG e CPF do responsável. Menores de idade deverão fazer a inscrição no curso escolhido, acompanhados dos responsáveis.

Além disso, os interessados em se qualificar deverão se atentar aos pré-requisitos a seguir: ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental incompleto; possuir renda bruta familiar per capita de até dois salários mínimos; não estar participando de outros processos de triagem de bolsas de estudos no Senac São Paulo; não estar matriculado, ou em lista de espera, em qualquer unidade do Senac São Paulo em curso igual, ou que seja realizado no mesmo período daquele para o qual pretende solicitar bolsa, e não ter abandonado curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos dois anos.

As aulas serão realizadas no Sincomércio, no período de 16 de maio a 20 de julho de 2022, no horário das 18h30 às 22h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho

Rua Benjamin Constant, 161 – Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1493

Sincomércio

Rua João Passos, 1496 – Centro

