Uniformes escolares da Rede Municipal de Ensino chegam em fevereiro, diz Pardini

Os novos uniformes escolares chegam em fevereiro com novidades para as escolas municipais. A informação foi dada nesta quinta-feira, 16, pelo Prefeito Mário Pardini.

“As jaquetas ganharam um forro bem quentinho para que nossas crianças tenham mais conforto no frio. As cores também foram realçadas e agora trazem um tom mais vivo”, disse Pardini em seu Facebook.

A compra de 107 mil peças de uniformes escolares foi finalizada hoje. Mais de R$1,3 milhão de investimento, segundo a Prefeitura.

Cada aluno matriculado desde a Etapa I do Ensino Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental II receberá, pelo terceiro ano consecutivo, um kit com 9 peças:

-3 camisetas de manga curta

-2 de manga longa

– 2 bermudas

-1 jaqueta forrada

-1 uma calça