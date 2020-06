Unicamp anuncia mudança na primeira fase do Vestibular 2021

Questões da prova serão reduzidas de 90 para 72 e o tempo máximo para a realização passará de cinco para quatro horas

Diante da pandemia de COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus), a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Universidade Estadual de Campinas anunciou mudanças na primeira fase do Vestibular Unicamp 2021. As questões da prova serão reduzidas de 90 para 72 e o tempo máximo para a realização passará de cinco para quatro horas.

Além disso, a primeira fase será realizada em dois dias diferentes, de acordo com a área do curso escolhido pelos candidatos, para reduzir o número de estudantes circulando e evitar aglomeração nas escolas. As mudanças foram aprovadas pela Câmara Deliberativa do Vestibular, em reunião na última quinta-feira (4).

As inscrições para o Vestibular Unicamp 2021 serão realizadas entre 31 de julho e 8 de setembro, pela página da Comvest na internet: www.comvest.unicamp.br. A data das provas da primeira fase ainda não foi definida.

Os candidatos aos cursos do segmento de Ciências Humanas/Artes e de Exatas/Tecnológicas farão a prova no mesmo dia, em um sábado. Já os candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde farão a prova no dia seguinte, ou seja, um domingo.

De acordo com a Comvest, a primeira fase deve ser aplicada em dois dias do mês de janeiro de 2021 e as provas da segunda fase seriam realizadas em dois dias no mês de fevereiro. A definição dos dias depende da divulgação, pelo Inep, das datas do Enem e também de uma reunião entre as universidades públicas paulistas, para que não haja coincidência de datas, possibilitando aos estudantes prestarem mais de um processo seletivo.

Adequação

José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest, lembra que mudanças anteriormente anunciadas pela Unicamp já indicavam a preocupação com os estudantes. “Já havíamos anunciado medidas relativas às características das provas, com adequação à atual realidade sanitária e escolar do país, e também a redução de obras de leitura obrigatória da prova de Literatura. Agora damos um passo adiante”, disse ao Portal da Unicamp.

Para o diretor da Comissão, a redução do tempo de permanência em prova busca, também, reduzir o estresse. “A divisão em dois grupos de candidatos por dia permite menor circulação de pessoas e, consequentemente, menor aglomeração nos prédios. Além disso, tanto a redução do número de questões como do tempo em sala diminui o estresse de uma prova muito extensa”, destacou José Alves.

Questionada sobre as características da nova prova da primeira fase, a Comvest esclareceu que apesar de questões diferentes, as provas dos dois dias da primeira fase terão as mesmas características e distribuição por disciplinas. José Alves lembrou que os candidatos do Vestibular Unicamp já competem na segunda fase, desde o ano passado, na mesma área do conhecimento.

Como fica

Para cada dia de aplicação haverá uma prova única para todos os candidatos das áreas daquela data (Ciências Exatas/Tecnológicas e Ciências Humanas/Artes, no sábado e Ciências Biológicas/Saúde, no domingo). A primeira fase será constituída de uma única prova de Conhecimentos Gerais composta por 72 questões objetivas sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio.

As questões serão as seguintes: 12 questões de Língua Portuguesa e Literatura; 12 questões de Matemática; e oito questões de cada disciplina: Biologia, Física, Geografia/Sociologia, História/Filosofia, Inglês e Química.

O diretor da Comvest garante que o Vestibular Unicamp manterá seu perfil, mesmo se adequando à atual situação. “Prevemos conteúdos mais acessíveis e mais articulados às competências e habilidades que esperamos dos estudantes e um domínio pertinente dos temas gerais do ensino médio. Sempre uma prova atenta à realidade do mundo e que tenha o olhar para os conhecimentos produzidos nos diversos campos do saber, nas ciências, nas letras e nas artes”, salientou José Alves.

Os candidatos sabatistas, que por convicção religiosa restringem suas atividades aos sábados, e informarem tal condição no ato de inscrição, poderão ter horário específico para fazerem as provas, conforme será detalhado no edital a ser divulgado em breve.

Isenção da taxa

A Comvest receberá, a partir do dia 22 de junho, os pedidos de isenção da taxa de inscrição para o Vestibular Unicamp 2021, pela internet. A taxa deste ano é de R$ 170 e as solicitações deverão ser realizadas até o dia 8 de julho. A Comvest oferece 6.680 isenções para estudantes carentes de escola pública e um número ilimitado de isenções nas demais modalidades.