UNIBR e SENAR oferecem curso gratuito e presencial de informática

UNIBR – Faculdade de Botucatu e SENAR, está oferecendo para população um Curso de Informática Básica. O curso é totalmente gratuito e 100% presencial, respeitando todas as regras sanitárias com distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel.

As aulas acontecerão no laboratório de informática da UNIBR, que é um ambiente amplo e arejado. Cada aluno fará as aulas individualmente, ou seja, um computador por aluno.

O conhecimento das novas tecnologias, cada vez mais presentes em nossa vida, tornou-se essencial em todos os seguimentos da sociedade. Portanto, esta é uma grande oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho, buscar qualificação ou mesmo para os que desejam se atualizar.

As aulas terão início em agosto e acontecerão às segundas e quintas-feiras no período da tarde. As vagas são limitadas, para apenas 20 pessoas, sendo respeitada a ordem de chegada.

Para se inscrever, basta se dirigir até a UNIBR Faculdade de Botucatu, na Avenida Paula Vieira, 624 ou pelo telefone (14) 9 9878-7800. Para a inscrição será necessário a apresentação de um documento (RG ou CPF).