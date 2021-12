Unibr Botucatu está com inscrições abertas para o Vestibular 2022

Estão abertas as inscrições para o vestibular 2022 da Unibr Botucatu para todos os cursos: Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

Além da realização da redação on-line, os candidatos têm a possibilidade de ingressar utilizando a sua nota do Enem, realizando transferência de outra faculdade ou através da 2ª graduação. Para participar é só acessar o link https://unibrbotucatu.com.br/como-ingressar/ e fazer a inscrição para um dos cursos oferecidos.

“A Unibr Botucatu conta com o maior campus privado de Botucatu, metodologia de ensino inovadora com foco no desenvolvimento de competências, professores com ampla experiência acadêmica e profissional, preparação do aluno para o mercado de trabalho com o auxílio do Núcleo de Carreiras. Para 2022 conseguimos manter os valores extremamente acessíveis para todos nossos cursos presenciais. Além disso, o candidato tem várias opções para acessar a Faculdade”, afirma o diretor Murilo Merlin.

A Unibr Botucatu está localizada na Av. Paula Vieira, 624, Vila Jahu, em Botucatu. Para se inscrever acesse o site unibrbotucatu.com.br. Mais informações nos telefones (14) 3354-3943 / (11) 3354-3942 ou através do whatsapp (12) 9967-13893.

