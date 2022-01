Unibr Botucatu abre inscrições para Concurso de Bolsas

A Unibr Botucatu está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas 2022, que amplia as oportunidades de acesso ao Ensino Superior presencial de qualidade em Botucatu. Serão bolsas com até 100% de desconto durante todo o curso, para quem pretende iniciar os estudos no 1º semestre de 2022. A prova acontece presencialmente no dia 01 de fevereiro, às 19h30, e seguirá todos os protocolos de saúde e segurança.

O Concurso de Bolsas oferece vagas nos cursos de graduação presencial em Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.

“O Concurso de Bolsas da Unibr Botucatu é mais uma excelente oportunidade de acesso ao Ensino Superior presencial e de qualidade baseado no mérito acadêmico do aluno. Nós optamos por realizar a prova de forma presencial pois estamos nos planejando para o retorno 100% presencial de nossas atividades. Quanto à prova, será simples e acessível para todos, com questões de Língua Portuguesa e Matemática, além de uma redação. Todos deveriam tentar. Além do Concurso de Bolsas, a Faculdade Unibr Botucatu conta com várias outras possibilidades de bolsas e descontos. Nossa faculdade é para todos.” afirma o diretor da Unibr Botucatu, Murilo Merlin.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://bit.ly/unibr_concursobolsas ou presencialmente no campus que fica localizado na Av. Paula Vieira, 624 – Vila Jahu – Botucatu

