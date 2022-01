Unesp suspende atividades de ensino até 06 de março após avanço na ômicron

Foto Acontece Botucatu

As atividades de ensino presencial da Graduação e da Pós-Graduação na Unesp devem ser suspensas até 6 de março de 2022. A informação foi divulgada hoje em um comunicado da Universidade, através do comitê Unesp Covid.

Para os cursos das áreas da Saúde com envolvimento direto no enfrentamento da pandemia, as atividades clínicas e laboratoriais, particularmente aquelas envolvidas no atendimento da população, deverão ser mantidas, em caráter de excepcionalidade, desde que respeitados os protocolos sanitários.

Para as outras atividades, permanecem as recomendações apontadas na 5ª atualização do documento Reorganização das Atividades Acadêmicas e Administrativas da Unesp no Contexto da Pandemia de Covid-19 https://www2.unesp.br/portal#!/covid19/reorganizacao-dasatividades/estrategia/

O comunicado cita o surgimento da variante ômicron do SARS-CoV-2, considerando as características de disseminação dessa variante, que, em curtíssimo intervalo de tempo, tornou-se dominante em diversos países.

