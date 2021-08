Unesp segue USP e exigirá vacinação completa contra Covid-19 para retorno às aulas presenciais

Segundo a reitoria da universidade, data de retorno presencial ainda não foi definida. Como a Unesp tem 34 unidades distribuídas em 24 cidades paulistas, não haverá uma data única de retomada para todos os campi. Na unidade de Botucatu, que abrigou a vacinação em massa da Oxford/AstraZeneca, as aulas presenciais retornarão a partir 13 de setembro.

A exemplo da USP, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também decidiu retomar as aulas presenciais exigindo a vacinação dos alunos com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Segundo a reitoria da universidade, como a Unesp tem 34 unidades distribuídas em 24 cidades paulistas, não haverá uma data única de retorno para todos. Essas datas vão depender da situação da vacinação e da pandemia em casa cidade.

“Entre Unesp, USP e Unicamp, é consenso exigir a vacinação para a volta às atividades presenciais. No caso da Unesp, como são 34 unidades distribuídas em 24 cidades paulistas, não haverá uma data de retorno única para todos; Todas as unidades universitárias da Unesp, em conjunto com a administração central, estudam os procedimentos a serem adotados em relação ao assunto, respeitando a dinâmica própria de cada localidade”, informou a universidade ao G1.

Apesar de não haver data oficial para retomada das aulas presenciais na Unesp, as unidades universitárias localizadas na cidade de Botucatu, que abriga um estudo de vacinação em massa da população com o imunizante Oxford/AstraZeneca poderão iniciar o retorno presencial a partir 13 de setembro, segundo a reitoria.

Volta às aulas na USP

A Universidade de São Paulo (USP) retomará as aulas presenciais dos cursos de graduação a partir de 4 de outubro, divulgou a universidade nesta quinta-feira (12). O retorno presencial será para alunos que já tomaram as duas doses da vacina contra Covid-19 há pelo menos 14 dias.

No retorno presencial dos alunos de graduação deverão ser priorizadas as aulas práticas (laboratoriais, de campo ou de exercícios) e demais atividades das áreas de pesquisa. Algumas atividades poderão ser repetidas futuramente, em virtude da existência de alunos que, pela idade, serão imunizados posteriormente.

O segundo semestre letivo de 2021 terá início no próximo dia 16 de agosto, com módulos de aulas teóricas oferecidas também de maneira remota.

Servidores, professores, técnicos e demais funcionários que também já foram imunizados deverão retornar ao trabalho presencial dia 23 de agosto, desde que já imunizados há 14 dias com as duas doses da vacina contra Covid-19 ou que tenham tomado vacina de dose única.

Segundo a assessoria de imprensa da USP, cada unidade vai definir como será feita a comprovação da vacinação mais próximo à data do retorno das aulas.

Após o dia 4 de outubro, as aulas teóricas poderão continuar sendo remotas ou de modo misto (parte dos alunos presentes e os demais remotos), a critério de cada unidade.

