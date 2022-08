Unesp publica o Manual do Candidato do Vestibular 2023

AUniversidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o Manual do Candidato do Vestibular 2023, seleção com oferta de 7.680 vagas em 24 cidades. A publicação, disponível nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp (www.vunesp.com.br), oferece todas as orientações sobre as inscrições, a aplicação das provas e o calendário completo de resultados, matrículas e preenchimento de vagas remanescentes pelas notas do Enem.

A Unesp abrirá em 29 de agosto (próxima segunda-feira) o prazo para os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa do Vestibular 2023, cujo valor integral é de R$ 192. Os interessados poderão se inscrever ou cadastrar os pedidos dos benefícios pelo site da Fundação Vunesp, até 4 de setembro. As informações sobre os critérios e procedimentos para a realização dos pedidos dos benefícios estão disponíveis nas páginas da Unesp e da Vunesp.

As inscrições para o Vestibular Unesp 2023 serão realizadas de 5 de setembro a 10 de outubro, pelo site da Vunesp. As provas vão ocorrer em 15 de novembro (primeira fase) e 19 de dezembro (segunda fase), em 35 cidades, sendo 31 municípios em todas as regiões do Estado de São Paulo e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

A Unesp oferece ainda redução de 75% do valor pago na taxa de inscrição aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (Secretaria da Educação/SP e Centro Paula Souza). Estes candidatos pagarão taxa de R$ 48 e se inscreverão no mesmo período dos pagantes de taxa integral, de 5 de setembro a 10 de outubro.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (80), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Compartilhe esta notícia