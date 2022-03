Unesp lança aplicativo para facilitar vida acadêmica dos alunos

Ao baixar [email protected], estudantes têm acesso a informações úteis para o dia a dia nos câmpus

Pensado para facilitar o acesso e a vida dos estudantes no retorno pleno às atividades presenciais na Unesp, o aplicativo [email protected] está disponível à toda comunidade universitária e já pode ser baixado por meio de smartphones nas lojas de aparelhos celulares com sistema operacional Android (PlayStore) e iOS (Apple).

O aplicativo apresenta uma visão global da Universidade, servindo como atalho para o acesso aos sistemas institucionais e a serviços disponíveis para o público discente, como as bibliotecas dos câmpus, as moradias estudantis e a rede de promoção de bem-estar, da qual fazem parte o Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (Numis) e a plataforma online de telessaúde E-Care, entre outros serviços que englobam a estrutura multicâmpus da Unesp, que possui 34 unidades universitárias distribuídas em 24 cidades paulistas.

Para os alunos ingressantes, o aplicativo ainda facilita o acesso a uma página de suporte da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTInf) da Unesp, na qual estão disponíveis orientações para a ativação do email @unesp.br, que o estudante usará durante todo o período acadêmico.

“O aplicativo é um integrador de várias fontes de informação relativas à Unesp. Facilita o acesso, por exemplo, à Ouvidoria. Foi pensado para apresentar a Universidade, facilitar a vida do estudante e também como um meio que futuramente poderá servir como canal de comunicação com os alunos”, afirma o professor Ney Lemke, coordenador da CTInf.

O aplicativo [email protected] também possui um canal simplificado para as soluções Google. Nele, por exemplo, os estudantes podem entrar rapidamente em uma videochamada do Google Meet que esteja previamente agendada –por meio de um acordo da Unesp com a empresa de tecnologia, a comunidade universitária possui condições especiais de acesso às ferramentas Google. As opções de menu apresentadas no aplicativo são onze: “Sistemas”, “Bibliotecas”, “Moradia Estudantil”, “[email protected]”, “Soluções Google”, “Mídias Unesp”, “Bem-estar”, “Acessibilidade e Inclusão”, “Inovação”, “Ouvidoria” e “Suporte”.

“O aplicativo para os estudantes é uma grande notícia para a comunidade universitária da Unesp. Trabalhamos muito para que ficasse disponível antes do retorno pleno às atividades presenciais”, diz a vice-reitora Maysa Furlan.

Apesar de ser pensado para reunir informações úteis aos alunos, todos os segmentos da Universidade e também o público externo interessado na Unesp podem baixar o aplicativo [email protected] e usá-lo de acordo com suas necessidades.

