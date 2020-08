Unesp fica na 2ª posição em lista das melhores universidades brasileiras

As três universidades estaduais paulistas lideram a lista das melhores universidades brasileiras na edição de 2020 do Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Um dos mais reconhecidos rankings universitários, publicado desde 2003, o ARWU classificou as mil melhores instituições de ensino superior do mundo na sua edição de 2020, entre as quais 22 universidades do Brasil, sendo 18 instituições federais e 4 estaduais, todas universidades públicas.

A USP é a primeira brasileira e aparece entre as posições 101-150 do mundo, seguida de Unesp e Unicamp, que estão juntas no patamar 301-400 da classificação geral. Três universidades federais vêm na sequência, colocadas entre 401-500.

Este é o primeiro ano em que USP, Unicamp e Unesp, as três universidades estaduais paulistas, lideram o rol das instituições brasileiras no ranking (veja tabela abaixo).

É um resultado muito significativo e mostra a relevância e a contribuição das universidades públicas paulistas no desenvolvimento da educação e da ciência no Brasil”, afirma a professora Cleópatra Planeta, que preside a Comissão Institucional de Rankings da Unesp.

Entre os indicadores para avaliar as instituições, o Academic Ranking of World Universities utiliza o número dos pesquisadores mais citados, o número de artigos publicados nas revistas Nature e Science, o número de artigos indexados no Science Citation Index – Expanded e no Social Sciences Citation Index e o desempenho de pesquisa per capita relativo ao tamanho da instituição. O ranking também leva em consideração o número de ex-alunos e/ou docentes ganhadores de Prêmio Nobel.

A Universidade de Harvard (EUA) é a líder do ranking mundial. Das dez primeiras, oito são instituições de ensino norte-americanas (Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Princeton, Columbia, Caltech e Chicago) e duas inglesas (Cambridge e Oxford). Veja a classificação completa do ARWU de 2020 neste link.

A Unesp tem, nos rankings universitários, uma importante fonte de informação: não como elemento direcionador de políticas, mas sim como subsídio à autorreflexão e ao desenvolvimento de ações indutoras.