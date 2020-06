Unesp fica entre as melhores universidades do país em dois rankings divulgados esta semana

A Unesp ficou entre as cinco instituições de ensino superior melhor avaliadas do Brasil e as 500 melhores do mundo em dois rankings universitários divulgados nesta semana. No QS World University Ranking 2021, divulgado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds e que listou mil instituições de ensino superior, é a 493ª melhor avaliada; e no Center for World University Rankings (CWUR), dos Emirados Árabes, aparece como a 421ª universidade melhor classificada.

No QS World University Ranking, embora tenha ocorrido queda em relação ao 482º lugar da classificação do ano anterior, é o quarto ano seguido em que a Unesp se posiciona entre as 500 melhores do mundo. Desde o QS de 2012, quando foi incluída pela primeira vez, a Universidade oscilou em uma faixa entre a 421ª e a 600ª posições.

QS World University Ranking 2021 Posição Universidade País 1º MIT EUA 2º Universidade de Stanford EUA 3º Universidade de Harvard EUA 115º USP Brasil 233º Unicamp Brasil 380º UFRJ Brasil 420º Unifesp Brasil 493º UNESP Brasil 651-700 PUC-RJ Brasil 651-700 UFMG Brasil 701-750 UFRGS Brasil

Um dos rankings universitários de maior prestígio, o QS ranking avalia os indicadores Reputação Acadêmica, Reputação entre Empregadores, Proporção de Docente por Aluno, Citações Científicas, Proporção de Estudantes Estrangeiros e Corpo Docente Internacional.

No geral, entre as instituições brasileiras, a Unesp ficou atrás de USP (115º lugar), Unicamp (233º), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 380ª posição) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp, 420º lugar). Lideram o QS World University Ranking 2021 três instituições dos Estados Unidos: o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a Universidade de Stanford e a Universidade de Harvard, nessa ordem.

Ascensão

No CWUR, divulgado na última segunda-feira (8 de junho), a Unesp foi a quarta universidade brasileira melhor avaliada (atrás de USP, Unicamp e UFRJ, nessa ordem), na 421ª colocação, e subiu 23 posições em relação à edição anterior deste ranking.

As três universidades norte-americanas que lideram o QS também encabeçam o CWUR, mas em posições diferentes: Universidade de Harvard, MIT e Universidade de Stanford, respectivamente.

CWUR 2020-21 Posição Universidade País 1º Universidade de Harvard EUA 2º MIT EUA 3º Universidade de Stanford EUA 103º USP Brasil 351º Unicamp Brasil 356º UFRJ Brasil 421º UNESP Brasil 476º UFRGS Brasil 492º UFMG Brasil 595º Unifesp Brasil

A Unesp tem, nos rankings universitários, uma importante fonte de informação: não como elemento direcionador de políticas, mas sim como subsídio à autorreflexão e ao desenvolvimento de ações indutoras.