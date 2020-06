Unesp estuda possibilidade de adiamento do Vestibular 2021

Preocupada com a situação que a pandemia da COVID-19 trouxe para a educação brasileira, especificamente no que diz respeito ao ensino médio, a Unesp, em conjunto com a Fundação Vunesp (Fundação para o Vestibular da Unesp), estuda medidas para adequação da realização do seu vestibular à nova realidade em que vivemos, entre as quais o seu possível adiamento.

Neste caso, uma nova data será marcada em comum acordo com a USP e com a Unicamp, para permitir que os candidatos interessados não sejam prejudicados na concorrência a uma vaga nas universidades públicas estaduais paulistas.

Além disso, pela mesma razão, a nova data será estabelecida somente após a definição da nova data do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Equilíbrio de chances

Ciente das grandes dificuldades pelas quais passam os estudantes de terceiro ano de ensino médio para acompanhar as aulas durante este ano letivo, a Unesp estuda também a possibilidade de as provas serem preparadas com maior ênfase aos conteúdos do primeiro e do segundo ano do ensino médio, de modo a equilibrar as chances dos candidatos que já finalizaram e os que ainda não concluíram o ensino médio.

O programa do vestibular da Unesp segue o programa oficial do ensino médio do Estado de São Paulo e 50% das vagas de cada um dos cursos oferecidos são reservadas a egressos de escolas públicas.