Unesp está entre as seis melhores universidades do Brasil, aponta ranking

AUnesp foi apontada entre as seis melhores universidade do Brasil segundo o Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicado pela Shanghai Ranking, empresa de consultoria chinesa que desde 2003 realiza um levantamento mundial de instituições de ensino superior. A Universidade aparece posicionada na faixa entre 401ª e 500ª colocação entre 2500 instituições avaliadas.

O ranking publicado pela consultoria chinesa nesta segunda-feira (dia 15) apresenta três universidades norte-americanas nas primeiras colocações: Harvard University, Stanford University e Massachusetts Institute of Technology (MIT). Vale mencionar que as quinze primeiras posições são ocupadas por universidades dos Estados Unidos ou do Reino Unido.

O Shanghai Ranking define com precisão apenas as primeiras cem universidades da lista. As demais são apresentadas dentro de faixas de colocação. Entre as universidades brasileiras, a primeira colocada é a USP (localizada na faixa entre 101ª e 150ª posição), seguida pela Unicamp (entre 301ª e 400ª) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), localizada entre 401ª e 500ª posição.

Além da Unesp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ocupam a faixa entre a 401ª e a 500ª posição. O levantamento completo está disponível no site da consultoria Shanghai Rankings.

O Academic Ranking of World Universities (ARWU), da Shanghai Ranking, é publicado anualmente e nesta edição avaliou mais de 2500 universidades, das quais mil integraram o ranking mundial. Entre os critérios adotados pela consultoria chinesa para o ranqueamento das universidades estão o número de alunos e docentes vencedores do Prêmio Nobel e da Medalha Fields, o número de pesquisadores altamente citados calculado pela Clarivate, o número de artigos publicados em revistas científicas dos grupos Science e Nature, entre outros critérios.

Fonte: Unesp

