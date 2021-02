Unesp divulga hoje resultado da 1ª fase do vestibular

AUnesp divulgará nesta quarta-feira (17/2) o resultado da primeira fase do Vestibular 2021, com oferta de 7.630 vagas em 23 cidades. A consulta do desempenho na prova realizada nos dias 30 e 31 de janeiro e a eventual consulta de local de prova dos convocados para a segunda fase poderão ser feitas no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelo exame.

A lista de convocados para a segunda fase e a tabela com o número mínimo de acertos por curso dos convocados serão divulgadas no decorrer do dia 17, no site da Vunesp e também na página da Unesp (vestibular.unesp.br).

O número mínimo de acertos dos convocados por curso será separado em duas listagens a partir deste ano, sendo uma para os inscritos pelo Sistema Universal e outra para os inscritos pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Iniciado em 2014, esse sistema destina, desde 2018, no mínimo, 50% das vagas por curso para candidatos que fizeram integralmente o ensino médio em escolas públicas, das quais pelo menos 35% para quem se autodeclara preto, pardo ou indígena.

A análise dos resultados dos vestibulares, após três anos de consolidação do sistema de reserva de 50% das vagas, mostra que a separação dos números mínimos de acertos por sistema de inscrição é adequada, por duas razões principais: para que todas as vagas do Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública possam continuar sendo efetivamente preenchidas e para que os convocados do Sistema Universal sejam candidatos em condições mais efetivas de disputar a segunda fase com possibilidade de ingresso.

A prova comum da segunda fase será aplicada no dia 28 deste mês, domingo, em 31 cidades paulistas (além das 23 onde estão sendo oferecidos cursos, os exames ocorrerão em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Ribeirão Preto e Santo André) e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

A Fundação Vunesp estabeleceu protocolos de aplicação baseados nas recomendações das autoridades sanitárias. Entre as principais medidas adotadas para o Vestibular Unesp 2021, consta do Manual do Candidato a orientação para que este se apresente com máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e boca e permaneça com o equipamento durante todo o período de realização da prova, além de levar máscara reserva, em função do tempo de prova e da possibilidade de dano no material e necessidade de troca.

Os candidatos terão medidas de respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metro, salas com menos candidatos e disponibilidade de álcool em gel para uso dos candidatos e da equipe de aplicação, entre tantas outras medidas específicas de higienização dos espaços físicos e para a segurança de todos.

Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, de Bauru, é aplicada a prova de habilidades, conforme o calendário do Manual do Candidato, disponível para consulta na página da Vunesp.

As 7.630 vagas do Vestibular Unesp 2021 são para as seguintes cidades: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

Mais informações

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Para ver os vídeos da Unesp, acesse o link https://www.youtube.com/user/unespimprensa.