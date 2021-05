Unesp divulga aprovados no vestibular 2021; veja a lista

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quinta-feira (27) os aprovados no vestibular 2021. Ao todo, são 7.630 vagas em 23 cidades do estado de São Paulo.

Os candidatos poderão fazer a consulta nos sites da Unesp e da Vunesp. A matrícula em primeira chamada será nesta quinta e sexta-feira (28), de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad).

Veja a lista dos aprovados

https://vestibular.unesp.br/Home/2021/unesp2021_convocados_cham1.pdf

O preenchimento de vagas remanescentes da Unesp para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 ou 2020 vale para todos os inscritos nos dois anos, sem necessidade de estar inscrito no vestibular da Unesp. O período para declaração de interesse nas chamadas seguintes para matrícula vai de 11 a 16 de junho, com cadastro no site da Vunesp.