Unesp de Botucatu terá Feira de Profissões em outubro

No dia 8 de outubro, das 9 às 17 horas, no Espaço IB Eventos, no campus da Unesp em Rubião Júnior, acontecerá a Feira de Profissões “Unesp para Todos”. A organização é dos quatro cursinhos comunitários ligados às unidades de Botucatu: Desafio (Faculdade de Medicina), Atena (Instituto de Biociências), Raízes (Faculdade de Ciências Agronômicas) e FMVZ (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia).

Quando nos questionamos sobre qual melhor país para trabalhar como médico, engenheiro, advogado e demais profissões, sempre é bom frequentar este tipo de evento, que oferece as melhores informações sobre cada profissão e carreira a seguir. Aberta ao público em geral, mas com foco nos estudantes do ensino médio que se preparam para ingressar na universidade, a feira será a oportunidade para os participantes conhecerem os cursos oferecidos pelas quatro unidades da Unesp de Botucatu, receberem informações valiosas sobre as mais diferentes profissões e se aproximarem da realidade do ambiente universitário.

O evento contará com estandes para apresentação das profissões, oficinas práticas e palestras rápidas com os seguintes temas: como escolher a profissão, permanência estudantil, além do ensino médio e formas de ingresso na universidade. Também estão programadas participações de coletivos, centros acadêmicos, empresas júnior, além de outros parceiros.

Mais informações no instagram @fpubotucatu.

Fonte: FMB/Unesp

