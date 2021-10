Unesp de Botucatu tem 9 cursos de graduação com cinco estrelas em guia

Outros 3 cursos avaliados receberem 4 estrelas

Um conjunto de 41 cursos de graduação da Unesp recebeu cinco estrelas, pontuação máxima, no Guia da Faculdade, classificação feita em parceria do jornal O Estado de S.Paulo com a empresa Quero Educação. O número representa um crescimento de 32% em relação à edição do ano passado. Em Botucatu, dos 12 cursos avaliados, 9 opções foram classificadas com a nota máxima.

São eles: Agronomia, Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária, Zootecnia, Biomedicina, Ciências Biológicas (licenciatura), Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura) e Física Médica. Já os cursos de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal e Nutrição, receberam a classificação de 4 estrelas.

O resultado, divulgado no último domingo (24), indicou a Unesp como a segunda instituição de ensino superior em número de cursos de excelência –atrás da USP . A Unicamp, com 36 cursos cinco estrelas, vem em seguida.

No total, foram considerados para avaliação 138 cursos de graduação da Unesp. A exceção de um deles, em que não foi possível tabular os resultados para fechar o processo avaliativo, segundo informou a organização do Guia, todos os cursos da Unesp ficaram com conceito “excelente” ou “muito bom”. Além dos 41 cursos com cinco estrelas, 96 obtiveram quatro estrelas.

O Guia da Faculdade propõe-se a analisar a qualidade de cerca de 14 mil cursos superiores no Brasil. Só são avaliados cursos de bacharelado e licenciatura que possuam, ao menos, uma turma já formada. Confira o resultado da Unesp no Guia da Faculdade neste link e veja no quadro abaixo a lista dos 41 cursos “cinco estrelas” da Unesp.