Unesp adia vestibular para os dias 30 e 31 de janeiro

A Fundação para o Vestibular da Unesp (Vunesp) informou nesta sexta-feira (10) que também alterou o calendário do Vestibular 2021 de ingresso na universidade, em razão da pandemia do coronavírus no estado de São Paulo.

De acordo com a entidade, as provas da 1ª fase serão aplicadas em 30 e 31 de janeiro e 2ª fase acontecerá em 28 de fevereiro de 2021. As novas datas não coincidem com os vestibulares da USP e da Unicamp, que também anunciaram alterações no calendário em virtude da Covid-19.

“O adiamento foi necessário em razão da pandemia de Covid-19. O resultado final do Vestibular Unesp 2021 agora está previsto para ser divulgado em 19 de março do ano que vem”, informou a Vunesp.

Além de adiar as datas, a Vunesp também decidiu, em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação da Unesp (Prograd), realizar a 1ª fase em dois dias, em vez de repetir o modelo de dia único dos anos anteriores. Serão duas provas de conhecimento gerais equivalentes em termos de conteúdo e dificuldade. Uma será aplicada aos candidatos da área de Biológicas e outra aos candidatos das áreas de Humanidades e Exatas.

“Neste modelo para o Vestibular 2021 da Unesp, os candidatos seguirão fazendo um só dia de prova na 1ª fase, mas serão divididos em dois grupos diferentes para minimizar os efeitos de aglomeração nos locais de prova”, disse a universidade.

Apesar das mudanças, a 1ª fase do Vestibular da Unesp segue no mesmo formato dos anos anteriores, com 90 questões de múltipla escolha. Os detalhes sobre a data de inícios das inscrições, as provas da 2ª fase, agora em um só dia, e sobre a possibilidade de aproveitamento das notas do Enem no Vestibular da Unesp ainda serão definidos nos colegiados da universidade nas próximas semanas, informou a Unesp.

“A primeira fase em dois dias é uma medida extraordinária exclusivamente em razão da pandemia de Covid-19. Não é que o Vestibular da Unesp será sempre assim”, diz o superintendente acadêmico da Vunesp, professor Renato Eugênio da Silva Diniz.

Outras informações sobre o início das inscrições para o vestibular da Unesp serão publicadas na página da Vunesp na internet.

Vestibular Unesp 2021:

Provas da 1ª fase: dias 30 e 31 de janeiro de 2021;

Provas de 2ª fase: 28 de fevereiro de 2021;

Primeira lista de aprovados: 19 de março de 2021.

Fonte: Portal G1