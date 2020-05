Teleacolhimento abre horários para alunos de cursinhos da Unesp

Criado durante o período de quarentena com o apoio do Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPPA) da Unesp em Assis, do Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Unesp em Bauru e da Ouvidoria Geral da Unesp, o serviço de teleacolhimento a partir desta semana tem horários exclusivos para estudantes dos cursinhos pré-universitários da Unesp.

Presente em 24 cidades paulistas, a Universidade possui atualmente cerca de 30 cursinhos pré-universitários distribuídos por seus câmpus e mantidos pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura (Proex). Estão inscritos nesses cursinhos cerca de 4.000 estudantes, que iniciaram a preparação para ingressar no ensino superior no início de março e, pouco tempo depois, tiveram as aulas presenciais suspensas com o início do período da quarentena decretada em razão da pandemia de Covid-19.

O teleacolhimento na Unesp é baseado em comunidades virtuais, com até 20 pessoas, mediadas por professores ou servidores voluntários da Universidade. A duração do encontro virtual é de 90 minutos.

Em maio, o serviço está aberto a todos os públicos do ambiente universitário: servidores docentes e técnico-administrativos, estudantes de graduação e de pós-graduação, funcionários de empresas terceirizadas, residentes da área da saúde, entre outros.

O objetivo do projeto é oferecer interação virtual para apoiar os unespianos enquanto durar a quarentena e o consequente período de distanciamento social. A rede de apoio é formada por mediadores e facilitadores voluntários, entre os quais psicólogos, egressos e estudantes dos cursos de psicologia da Universidade –não se trata de psicoterapia, e sim de um serviço de teleacolhimento para a comunidade universitária.

Ajudaram a estruturar o projeto de teleacolhimento, que está todo baseado em comunidades virtuais (não há teleacolhimento por WhatsApp), os seguintes profissionais:

– Alessandra de Andrade Lopes, psicóloga e coordenadora do Instituto de Pesquisa e Práticas Pedagógicas (IEP³) da Unesp;

– André Luiz Gellis, psicólogo e supervisor do Centro de Psicologia Aplicada do câmpus de Bauru;

– Carolina da Silva Maeda, psicóloga e analista de gestão de pessoas na Unesp;

– Claudia Maria de Lima, ouvidora-geral da Unesp e professora do câmpus de São José do Rio Preto;

– Gustavo Henrique Dionísio, psicólogo e supervisor do Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada do câmpus de Assis;

– Maria Luísa Vichi de Campos Faria, psiquiatra do Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) do câmpus de Botucatu;

– Mary Yoko Okamoto, psicóloga e professora do câmpus de Assis.

Inscrições abertas – tabelas com dias e horários

Para participar, estudantes de graduação (calouros e veteranos) devem escrever para o email teleacolhimento1@gmail.com e fazer a inscrição em uma das comunidades virtuais com dias e horários de início conforme tabela abaixo:

Estudantes de graduação Inscrições pelo email teleacolhimento1@gmail.com Segunda-feira 9h30 17h 19h 19h30 — — Terça-feira 9h 14h30 15h30 — — — Quarta-Feira 9h 9h30 14 19h — — Quinta-feira 9h 10h 13h30 14h 16h 18h30

Pesquisadores, intercambistas (no Brasil e no exterior), residentes da área da saúde e demais alunos de pós-graduação devem escrever ao email teleacolhimento2@gmail.com. Dias e horários de início das comunidades virtuais desse grupo são os seguintes (horários de Brasília):

Intercambistas, residentes e alunos de pós-graduação Inscrições pelo email teleacolhimento2@gmail.com Segunda-feira 9h30 10h 14h — — Terça-feira 9h 10h 14h30 15h30 — Quarta-feira 9h 13h30 17h — — Quinta-feira 10h 14h30 — — —

Servidores docentes e técnico-administrativos interessados devem escrever para o email teleacolhimento3@gmail.com e fazer a inscrição em uma das comunidades virtuais com dias e horários de início indicados na tabela abaixo:

Servidores docentes e técnico-administrativos Inscrições pelo email teleacolhimento3@gmail.com Segunda-feira 9h 16h30 19h — — Terça-feira 14h 19h — — — Quarta-feira 9h30 15h30 17h 19h — Quinta-feira 17h 19h — — —

Alunos dos cursinhos da Unesp devem escrever para o email teleacolhimento4@gmail.com e fazer a inscrição em uma das comunidades virtuais abaixo:

Estudantes de cursinhos da Unesp Inscrições pelo email teleacolhimento4@gmail.com Segunda-feira 19h Terça-feira 10h Quinta-feira 19h

Fonte: Portal Unesp