Sesi-SP abre vagas para curso gratuito de Programação e Robótica

Podem se inscrever para as aulas gratuitas crianças e adolescentes de baixa renda entre 8 e 15 anos

Crianças e adolescentes com idade entre 8 e 15 anos de toda a comunidade podem se inscrever na Escolinha de Programação e Robótica do Sesi-SP.

Há vagas para turmas kids (entre 8 e 11 anos) e teens (de 12 a 15 anos). Os interessados devem consultar a unidade de interesse para verificar se há a oferta do curso e turma desejada para aquela região. As vagas são limitadas.

O curso é totalmente gratuito e os selecionados deverão apresentar uma autodeclaração, escrita de próprio punho, para comprovação de baixa renda, quando solicitada pelo Sesi. Os interessados em fazer o curso, mas que não se encaixam nos critérios de baixa renda, também podem se candidatar. Neste caso, o investimento a ser pago é o de R$ 300,00.

A partir de atividades dinâmicas e práticas são ensinados conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica, atendendo às expectativas de aprendizagem contemporâneas, onde serão desenvolvidas as seguintes competências: Pensamento científico, crítico e criativo; Pensamento computacional (raciocínio lógico, lógica de programação); Resolução de situação-problema; Cultura Maker e projetos de autoria; Trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia, etc). Uma base preparatória para você, futuramente, aprender até a programar e montar robôs! Já pensou?

Durante as aulas do curso, com duração de 40 horas, os alunos terão acesso à material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo Sesi São Paulo; ao software Microsoft MakeCode, voltado para Programação e Criação de projetos; além de Placa processadora Micro:bit com sensores, botões de acionamento e matriz de leds integrados.

Alunos do Sesi-SP interessados em aprofundar conhecimentos além da prática curricular também podem se inscrever.

Serviço

Para procurar a escola Sesi-SP de seu interesse para obter mais informações é só acessar o seguinte link: https://www.sesisp.org.br/unidades

