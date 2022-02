Servidor municipal empresta talento em pintura de nova escola em Botucatu

Marcos Vasque foi incentivado pelos colegas a fazer sua arte nos muros da unidade escolar, veja as fotos

O servidor público municipal Marcos Vasque, que tem cerca de 7 anos no serviço público municipal e atualmente presta seus serviços junto à Zeladoria Municipal, colaborou através de sua arte para deixar não só uma escola mais feliz e receptiva como também um bairro todo mais colorido. O fato foi divulgado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu. (veja as fotos mais abaixo)

“Vasque”, como é conhecido em sua assinatura artística, estava prestando seus serviços na EMEFI “Mozart Morais” do Jardim Ciranda, que estava no calendário para ser inaugurada como a primeira escola de tempo integral da zona norte da cidade, mas aos olhos de todos, algo faltava na decoração da escola isso porque a servidora que faz os murais decorativos estava gozando de suas merecidas férias.

Foi aí que os companheiros de trabalho entregaram o talento de Vasque para o pessoal da secretaria de educação, que não se acanharam em solicitar que ele rasgasse seus traços artísticos nos murais da escola.

Desafio aceito, pincéis a obra e a admiração de todos que por ali passam, trabalham ou estudam, não demorou a surgir, os murais pintados por Vasque que viraram cartões postais para fotos da população que ali passa, se tornou também motivo de orgulho dos servidores, por ter entre nós um artista de tão boa vontade.

“Parabéns Vasque pela sua arte e que DEUS continue abençoando esse seu dom de alegrar as pessoas. Essa é uma singela homenagem do SISPUMB e de todos os servidores municipais da Prefeitura Municipal de Botucatu”, disse o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu em sua rede social.

A escola

A Prefeitura de Botucatu inaugurou no dia 11 de fevereiro a nova Escola de Tempo Integral do Residencial Cachoeirinha. A instituição denominada EMEFI “Prof. Mozart Morais” receberá 300 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do Prefeito Mário Pardini, do Vice-prefeito André Peres, do Presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Palhinha, da Secretária de Educação Cristiane Amorim, além de secretários municipais, vereadores, agentes escolares e população da comunidade.

A Escola do Cachoeirinha é uma das 11 unidades municipais de Ensino Integral em Botucatu, que conta com escolas do tipo nos bairros: Jardim Monte Mor, Jardim Itamarati, Jardim Cambuí, Residencial Cedro, Residencial Cambuí, Residencial Maria Luiza, Residencial Santa Maria, Cohab 1 e Centro.

