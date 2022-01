SENAI de Botucatu está com inscrições abertas para o curso de Mecânico de Usinagens Especiais

Curso é inédito em Botucatu e gratuito; inscrições vão até o dia 7 de janeiro

O SENAI de Botucatu está com inscrições abertas para o 1° Semestre de 2022, com um curso inédito em Botucatu: Mecânico de Usinagens Especiais.

O SENAI de Botucatu, alinhado as necessidades da Indústria em usinagem, com elevado grau de Complexidade, Precisão e Qualidade, oferece a oportunidade de qualificação na área. O curso tem a duração de um ano em período integral.

As inscrições vão até o dia 07 de janeiro e o curso é gratuito. Compareça na secretaria do Senai e inscreva-se, Avenida Doutor Jaime de Almeida Pinto, 1332, Jardim Reflorenda (ao lado da COHAB 1).

A seleção será por análise do Boletim e histórico escolar. Confira as informações no site, botucatu.sp.senai.br.

Para mais informações ligue ou envie uma mensagem no WhatsApp (14) 3811-3600.

