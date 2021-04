SENAI Botucatu oferece mais 6 cursos de graça, com aulas remotas

Os cursos são voltados para pessoas com mais de 16 anos e exigem diferentes níveis de escolaridade; saiba como se inscrever

O SENAI de Botucatu está com inscrições abertas para 6 cursos na modalidade on-line. Os cursos são de graça e voltados para maiores de 16 anos. As opções de cursos exigem escolaridade diferente.

“O momento em que vivemos requer novas oportunidades nas relações de ensino e de aprendizagem. Estamos impossibilitados de desenvolver as aulas de forma presencial, mas pensando em você o SENAI Botucatu está ofertando mais 6 cursos gratuitos na modalidade Remota. As aulas são 100% ao vivo com docentes, por meio de plataformas digitais”, informou a escola em nota.

Veja os cursos:

– KAIZEN, com duração de 16 horas, as aulas acontecem de segundas, quartas e sextas-feiras das 19h às 22h, aborda a análise e solução de problemas de processo e qualidade, aplicando a ferramenta KAIZEN juntamente as ferramentas JIT – Just In Time e Kanban.

– Integração ao Lean Seis Sigmas, com duração de 16 horas, as aulas acontecem de segunda a sextas-feiras das 19h às 22h, aborda colaboração na solução de problemas de processos e qualidade, por meio da interpretação das ferramentas de Lean Seis Sigma, objetivando a melhoria contínua e satisfação dos clientes.

– Manutenção Produtiva Total, com duração de 20, as aulas acontecem as terças e sextas-feiras das 19h às 22h e mais 40 horas voltadas para Competências Pessoais no formato EAD, abrangendo Manutenção Produtiva Total- TPM: introdução, origem, objetivos, pilares de sustentação, Perda, Operação do TPM, Variação do escopo do TPM com o tempo, Manutenção autônoma, Ciclo da qualidade no local de trabalho, Melhorias individualizadas, Manutenção planejada e muito mais.

– Comunicação Interpessoal, com duração de 15 horas, as aulas acontecem de segundas e quartas-feiras das 19h às 22h, abordando questões relacionadas ao processo comunicativo, comunicação assertiva, comunicação não-violente, comunicação em multimeios, escuta ativa, percepção e convivência, representando a habilidade socioemocional mais importante do século 21;

– Excelência no Atendimento ao Cliente, com duração de 20 horas, as aulas acontecem de segundas, quartas e quintas-feiras das 19h às 22h abordando as relações voltadas para a abordagem dos clientes internos e externos de uma organização, voltado para a reflexão sobre o perfil do atendente, comunicação, negociação, marketing, tipos de clientes e trabalho em equipe, uma forma de se destacar e estar à frente nos requisitos que o mercado tem a oferecer;

– Ferramentas da Qualidade, com duração de 36 horas, as aulas acontecem de segundas e quartas-feiras das 19h às 22h, abrange a utilização de diferentes métodos, estratégias e técnicas para identificação e solução de problemas necessários para o desempenho profissional da qualidade.

Como se inscrever

Aproveite essa oportunidade. As aulas se iniciam a partir de 03 de maio e as vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de matrícula. Você pode obter mais informações sobre os cursos e sobre como se inscrever nesse link aqui: https://bit.ly/3l0z0zB

Matrícula

As matrículas serão preenchidas de acordo com a ordem de recebimento dos documentos. Para inscrição, o candidato deverá enviar cópia/imagem dos seguintes documentos:

– RG

– CPF

– COMP. DE ESCOLARIDADE

– COMP. DE RESIDÊNCIA

– DECLARAÇÃO DE BAIXA RENDA (A Escola enviará modelo com a confirmação da matrícula)

– SE MENOR DE 18 ANOS, TAMBÉM DEVERÁ ENCAMINHAR CÓPIAS DO RG E CPF DO RESPONSÁVEL.

– Informar um Telefone com WhatsApp e um E-mail válido para acesso ao Módulo de Competências Pessoais

– Informar o curso de interesse e horário

Os documentos podem ser enviados por e-mail:

[email protected] ou

WhatsApp (14) 3811-3600.

Após a confirmação da Matrícula e da Turma, será montado um Grupo de WhatsApp onde será compartilhado os Links das aulas.