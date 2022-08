SENAI Botucatu oferece curso gratuito na área de Tecnologia da Informação

O SENAI Botucatu está com matrículas abertas para curso na área de Tecnologia da Informação totalmente gratuito.

O mercado de trabalho está passando por mudanças com a digitalização, e esse processo acelerou na pandemia. Os profissionais vão precisar, cada vez mais, se atualizar com as novas ferramentas e plataformas e agregar conhecimentos à carreira.

Pensando nisso o SENAI Botucatu está oferecendo o curso “IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM NUVEM – MICROSOFT AI 900″. A capacitação inclui temas como aprendizado de máquina, para interpretar eventos, analisar tendências e comportamentos de sistemas, apoiar e automatizar decisões e realizar ações, além de preparar o estudante para possíveis certificações da Microsoft AI-900.

O curso é de graça, com 40 horas de duração. As aulas são presenciais e os instrutores são certificados pela Microsoft. É necessário ter no mínimo 16 anos de idade, concluído o Nível Fundamental e ter conhecimentos de lógica de programação.

Veja as turmas oferecidas:

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM NUVEM – MICROSOFT AI 900

Turma 1: aos sábados, das 8h às 12h com início previsto para o dia 06/08/22;

Turma 2: as segundas, quartas e quintas-feiras com início previsto para 10/08/22.

Matrícula

A matrícula dos interessados deverá ser realizada diretamente na secretaria da escola na Avenida Jaime de Almeida Pinto, 1332 Jardim Reflorenda e serão preenchidas por ordem de chegada.

Para matrícula, o candidato deverá apresentar originais e cópia dos seguintes documentos:

– RG

– CPF

– COMP. DE ESCOLARIDADE

– COMP. DE RESIDÊNCIA

– SE MENOR DE 18 ANOS, TAMBÉM DEVERÁ APRESENT CÓPIAS DO RG E CPF DO RESPONSÁVEL.

Mais informações podem ser obtidas no link https://bit.ly/3PFT8FI ou pelo WhatsApp (14) 3811-3600.

