Segunda fase do Vestibular Unesp 2021 será aplicada hoje

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplicará neste sábado, 8 de maio, a prova da segunda fase do Vestibular 2021, com 7.630 vagas em 23 cidades.

O exame será realizado para 35.434 candidatos em 34 cidades, sendo 30 no Estado de São Paulo e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). O resultado será divulgado em 27 de maio. As matrículas em primeira chamada serão realizadas nos dias 27 e 28 de maio, de forma virtual.

Os portões serão fechados às 14h para o início da prova. A entrada dos candidatos será em turmas escalonadas para evitar aglomerações. Os candidatos devem comparecer ao prédio no horário informado na consulta do local de prova do site da Vunesp (www.vunesp.com.br), portando original de um dos seguintes documentos: RG, carteira de habilitação, certificado militar, carteira de trabalho, passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe.

Conforme consta no Manual do Candidato, os candidatos devem portar caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente para resolução da prova. É imprescindível que o candidato se apresente com máscara de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, permanecendo com o equipamento durante todo o período de realização da prova, e leve também máscaras reservas. O descarte e acondicionamento do material de proteção deverá ser feito em sacos plásticos.

A prova será composta de uma redação em gênero dissertativo e 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 20 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 20 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química). O exame terá duração de cinco horas.

Nas salas de realização das provas, será respeitado o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas e haverá álcool em gel para uso dos candidatos e da equipe de aplicação. Em respeito à segurança de todos, os locais de aplicação das provas também serão devidamente higienizados.