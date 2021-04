Segunda fase do Vestibular 2021 da Unesp será em 8 de maio

Leia comunicado da Fundação Vunesp sobre a data da prova da segunda fase do exame

A Fundação Vunesp divulgou nesta quinta-feira, 22 de abril, a nova data para a prova da segunda fase do Vestibular Unesp 2021, que será realizada no próximo dia 8 de maio, um sábado.

A Unesp e a Vunesp reiteram, no comunicado, que todas as medidas tomadas até o momento foram pautadas pela proteção à vida das pessoas envolvidas. Leia abaixo a íntegra do comunicado.

Comunicado sobre a data da prova da segunda fase do Vestibular Unesp 2021

São Paulo, 22 de abril de 2021

A UNESP e FUNDAÇÃO VUNESP comunicam que as provas da segunda fase do Vestibular Unesp 2021 (Conhecimentos Específicos e redação) serão realizadas no dia 8 de maio (sábado). A aplicação das provas de habilidades para os cursos da FAAC/Bauru (Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design) será feita no dia 15 de maio (sábado). Os candidatos poderão consultar o local de prova a partir de 26 de abril (segunda-feira), no site da VUNESP.

Serão seguidos todos os protocolos de prevenção à Covid-19: entrada dos candidatos em turmas escalonadas, a utilização de salas com ocupação parcial para assegurar distanciamento social, uso de álcool em gel, higienização dos espaços físicos e rigoroso treinamento da equipe de aplicação.

A UNESP e a VUNESP reiteram que todas as medidas tomadas até o momento foram pautadas pela proteção à vida dos candidatos, familiares e da equipe de aplicação de prova.

