Secretaria Municipal de Educação funcionará em novo endereço

Prefeitura de Botucatu dá mais um passo importante na redução de despesas com a mudança de prédio da Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria, que até o final de abril atendia atrás da Catedral Metropolitana, no Centro Histórico, será transferida para um prédio modernizado na antiga área de Manutenção de Locomotivas da extinta Fepasa.

A ação faz parte do Projeto Aluguel Zero, que tem como objetivo reduzir os alugueis de imóveis com as repartições municipais. Com esta mudança, a Prefeitura irá economizar por ano aproximadamente R$ 170 mil.

Desde que foi instituído, o Projeto Aluguel Zero já reduziu aproximadamente R$ 1.238.000 por ano em despesas com aluguel de prédios. Dos 54 departamentos que utilizavam prédios locados em 2017, 23 já foram realocados e outros 11 estão em processo de mudança para prédios próprios.

O prédio que abrigará a Secretaria Municipal de Educação passou por ampla reforma de adequação estrutural e a partir da próxima semana receberá os serviços de rede de telefonia e internet.

“Além da economia, nós teremos um espaço mais amplo para trabalhar os projetos da área da Educação. Nossa expectativa é que nas próximas semanas nós já estejamos com toda a estrutura pronta”, destacou o Secretário de Educação, Valdir Paixão.

A Secretaria de Educação funcionará na Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila Jahu. Os telefones permanecerão os mesmos.

Serviço:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120 – Vila Jahu

Telefones: 3811-3150 / 3811-3199